Un team di ricerca internazionale ha determinato che il parassita Toxoplasma gondii ha effetti devastanti sugli spermatozoi umani. Il patogeno, responsabile della toxoplasmosi che può essere acquisita dalle feci dei gatti, è in grado di decapitare, bucare e deformare le cellule germinali maschili, con un impatto significativo sulla fertilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Questo parassita entra nei testicoli e decapita gli spermatozoi: possibile legame con crollo fertilità

