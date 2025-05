Questo Paese ha introdotto una multa per i passeggeri che si alzano troppo presto in aereo

Un paese ha deciso di mettere freno all'ansia da discesa in aereo, introducendo multe per i passeggeri che si alzano prima del dovuto. Questo provvedimento non solo mira a garantire ordine e sicurezza, ma segna anche un trend crescente: la ricerca di esperienze di volo più tranquille e rispettose. Chi è stanco di viaggi caotici troverà questa iniziativa interessante. Scopri come questo cambiamento potrebbe influenzare il modo di volare!

La multa riguarda chi si alza in piedi troppo presto per scendere dall'aereo e si applica a tutte le compagnie che operano voli da e per il Paese.

Siamo in Turchia, dove la Direzione Generale dell'Aviazione Civile ha previsto il pagamento di una multa per i passeggeri che non restano seduti fino allo ...

