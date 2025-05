Quercia secolare da abbattere Decisioni senza trasparenza

Un simbolo di storia e natura è a rischio: la quercia secolare di Colbuccaro ha sollevato il dibattito sulla trasparenza nelle scelte amministrative. I gruppi di minoranza, guidati da Manuele Pierantoni, denunciano un’inadeguata comunicazione da parte del Comune. Questo caso non è isolato; riflette una crescente richiesta di partecipazione cittadina e responsabilità nella gestione del patrimonio verde. La comunità merita di essere ascoltata: ogni albero racconta una storia!

"La mancanza di trasparenza è ormai quotidianità". A dirlo sono i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall'ex vicesindaco Manuele Pierantoni, che hanno pungolato l'amministrazione comunale riguardo l'abbattimento, poi sospeso in attesa di una nuova perizia agronomica, della quercia plurisecolare di Colbuccaro. "Se non fosse stato per uno stringato cartello apparso all'improvviso nelle vicinanze della quercia e per la mobilitazione dei cittadini – sottolineano – a quest'ora l'albero avrebbe fatto la stessa fine del cipresso americano a Villa Fermani: abbattuto.

