Quei quasi 300 mila euro che ogni anno il Comune di Monza perde per colpa di un' App

Monza, la città dei giardini e delle innovazioni, si trova a fronteggiare una perdita annuale di quasi 300 mila euro a causa di un’app che offre 59 minuti di sosta gratuita sulle strisce blu. Un’iniziativa pensata per favorire i cittadini, ma che solleva interrogativi sul bilancio comunale. La questione si inserisce in un contesto più ampio di gestione sostenibile della mobilità urbana, dove ogni scelta pesa sul futuro della città. Riflessioni necessarie!

Ogni anno il Comune di Monza perde tra i 200 e i 300 mila euro. Il "colpevole" sono quei 59 minuti di sosta gratis che il Comune ha garantito a tutti i monzesi che parcheggiano sulle strisce blu. Quelle strisce blu tanto criticate Lo ha spiegato questa mattina il vicesindaco Egidio Longoni.

Il Comune di Monza perde ogni anno tra 200 e 300 mila euro a causa dei 59 minuti di sosta gratuita sulle strisce blu.

Secondo monzatoday.it: Ogni anno il Comune di Monza perde tra i 200 e i 300 mila euro. Il “colpevole” sono quei 59 minuti di sosta gratis che il Comune ha garantito a tutti i monzesi che parcheggiano sulle strisce blu.

