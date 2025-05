Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 30 maggio 2025

Questa sera, 30 maggio 2025, tornano in prima serata su Rete 4 Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con "Quarto Grado", il programma che scava nei misteri più avvincenti della cronaca. Tra ospiti d'eccezione e inchieste mozzafiato, si discuterà di casi che svelano la complessità della giustizia italiana. Un’occasione imperdibile per riflettere sul nostro rapporto con la verità, in un’epoca in cui la traspar

. Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007, a Garlasco, nel pavese. La vicenda, tra nuove piste e ipotesi varie, si infittisce, così come la guerra tra consulenze sull’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio e mai esaminata fino a poche settimane fa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 maggio 2025

Delitto Garlasco: ‘Quarto grado’, Sempio sarà interrogato martedì

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna nuovamente al centro dell'attenzione mediatica.

Cerca Video su questo argomento: Quarto Grado Anticipazioni Ospiti Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Quarto Grado, anticipazioni 23 maggio: i clamorosi sviluppi di Garlasco; Quarto Grado su Garlasco: il giallo di Chiara Poggi nella puntata in onda stasera su Retequattro; Le anticipazioni di Quarto Grado sul caso Garlasco: gli ospiti di Gianluigi Nuzzi; Quarto Grado stasera in tv venerdì 23 maggio su Rete 4: le anticipazioni del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera: la guerra delle consulenze sull'impronta a Garlasco e le novità nel caso di Liliana Resinovich

msn.com scrive: Torna come ogni venerdì l'appuntamento con "Quarto Grado", il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in onda su Rete 4 a partire dalle 21.25. Al centro della puntata ...

Quarto Grado, ospiti e anticipazioni del 30 maggio

Come scrive 361magazine.com: Venerdì 30 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di ...

Quarto grado: anticipazioni e ospiti della puntata del 30 maggio su Retequattro

Riporta ecodelcinema.com: Venerdì 30 maggio, "Quarto Grado" su Retequattro approfondisce i casi di Chiara Poggi a Garlasco e Lily Resinovich a Trieste, con esperti in studio per analisi e aggiornamenti sulle indagini.