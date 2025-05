Quanto guadagnerà l’arbitro della finale di Champions? Cifra da capogiro

Domani sera, alla finale di Champions League tra PSG e Inter, l’arbitro István Kovács non fischierà solo emozioni sul campo, ma anche un compenso da capogiro. Questo evento non è solo una sfida calcistica, ma un simbolo di come il calcio stia diventando sempre più un palcoscenico globale, dove anche i direttori di gara guadagnano cifre da star. Scoprire quanto vale la sua esperienza può sorprendervi!

A fischiare domani sera nella finale di Champions League tra PSG e Inter sarà il romeno István Kovács, tra i direttori di gara più esperti nel panorama internazionale. Ad assisterlo saranno i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato al portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro. Kovács, 40 anni, è arbitro internazionale dal 2010 e vanta già due finali UEFA in carriera: la Conference League 2022 tra Roma e Feyenoord e l’Europa League 2024 tra Atalanta e Bayer Leverkusen. In questa edizione della Champions ha già diretto sette incontri, compreso il ritorno degli ottavi tra Liverpool e PSG, dimostrando autorevolezza e sangue freddo in una gara ad alta tensione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Guadagnerà Arbitro Finale Champions Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Laporta attacca Marciniak: “Inter? Non siamo in finale di Champions per colpa dell’arbitro”; Betis-Chelsea: probabili formazioni, dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e arbitro. La finale di Conference League. 🔗Cosa riportano altre fonti