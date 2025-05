Quanto guadagna De Gea dopo il rinnovo con la Fiorentina

David De Gea, dopo il rinnovo con la Fiorentina, si assicura un contratto da sogno. Ma oltre ai numeri, il suo ingresso in squadra segna anche un cambio di rotta per i portieri in Serie A, sempre più protagonisti. Con De Gea tra i pali, la Fiorentina punta a risalire la classifica, mentre il trend dei grandi nomi nel nostro campionato continua a crescere. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

David De Gea e la Fiorentina vanno avanti insieme, il portiere spagnolo rinnova con il club viola. Il nuovo accordo ha una scadenza fissata per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Secondo calciomercato.com: David De Gea e la Fiorentina vanno avanti insieme, il portiere spagnolo rinnova con il club viola. Il nuovo accordo ha una scadenza fissata per il 30 giugno 2028,.

