Quanto guadagna davvero chi vince la Champions League quest' anno

La finale di Champions League si avvicina e con essa i riflettori su un tema affascinante: quanto guadagna realmente il trionfatore? Oltre alla gloria sportiva, la vittoria porta con sé premi in denaro significativi, che possono superare i 100 milioni di euro tra diritti TV, sponsor e incassi. Questo non è solo un gioco di fortuna, ma un potenziale trampolino verso un futuro economico più roseo per il club. Chi pensate che avrà la meglio?

Champions League, ultimo atto. Con uno storico successo contro il Barcellona dei fenomeni, l' Inter si è aggiudicata il pass per andare a contendere al PSG il titolo di campione d'Europa. Il match che tutti attendono con ansia e passione è in programma all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio e sarà un evento spettacolare: da una parte la squadra di Simone Inzaghi, che ha perso la finale del 2022 contro il Manchester City di Pep Gaurdiola, dall'altra la banda di Luis Enrique che sogna di conquistare per la prima volta nella sua storia la Coppa dalle grandi orecchie. Nata nel 1995 come Coppa dei Campioni, torneo al quale avevano accesso solamente le squadre detentrici del titolo nazionale, l'attuale Champions League è figlia di diverse rielaborazioni, l'ultima formula ha preso il via proprio in questa stagione.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Segnala money.it: Il montepremi della Champions League 2024/2025 ha battuto ogni record: quanto può guadagnare l'Inter se vince la finale contro il Psg e quanto hanno incassato Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

