Quanto guadagna Allegri al Milan

A volte ritornano. Il giro immenso di Massimiliano Allegri e il Milan è durato 11 anni e mezzo; e oggi, si sono ritrovati. I rossoneri hanno. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Riporta calciomercato.com: A volte ritornano. Il giro immenso di Massimiliano Allegri e il Milan è durato 11 anni e mezzo; e oggi, si sono ritrovati. I rossoneri hanno bisogno di ripartire.

Secondo money.it: Lo stipendio Massimiliano Allegri, i dettagli del contratto appena firmato con il Milan e quanto ha guadagnato in passato l'allenatore toscano ora tornato in rossonero.

msn.com scrive: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico livornese ha appena firmato il contratto che lo legherà al club rossonero per due stagioni con un'opzione per ...