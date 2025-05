Quanto era importante Musk per Trump

Elon Musk, figura centrale nella politica e nell'innovazione, ha incarnato il tumulto della scena americana. La sua evoluzione da sostenitore di Trump a critico del suo operato evidenzia un cambiamento più ampio: il distacco di alcuni leader tecnologici dalla politica tradizionale. In un'epoca in cui l'innovazione si intreccia con la governance, le scelte di Musk potrebbero delineare il futuro della collaborazione tra tecnologia e politica. Scopri di più su questo intrigante legame!

L'avventura di Elon Musk, dalla conversione Maga all'addio a Trump e alla palude di Washington, fa capire.

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Fine dell’era Musk a Washington: scontri, tagli e polemiche con Trump

Riporta msn.com: L’addio di Musk segna la fine di un esperimento che ha diviso l’America politica e rilancia il dibattito su come (e se) la logica dell’innovazione privata possa davvero cambiare la macchina dello Stat ...

Cosa è successo davvero tra Musk e Trump?

startmag.it scrive: Musk ha annunciato di lasciare la guida del Doge, poche ore dopo un'intervista in cui si è detto deluso dalla legge di bilancio di Trump.

Trump terrà una conferenza stampa con Musk venerdì; sarà "l’ultimo giorno" di Musk

Segnala it.investing.com: Investing.com- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato giovedì che terrà una conferenza stampa con Elon Musk nello Studio Ovale venerdì, che ha definito come l’ultimo giorno del CEO ...