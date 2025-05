Quanto costa la scuola di Chanel Totti | retta da 33mila euro per l’istituto in cui si è diplomata

Chanel Totti, figlia dei celebri Ilary Blasi e Francesco Totti, ha appena conseguito il diploma in una prestigiosa scuola da 33mila euro all’anno. Questa cifra non è solo un costo, ma rappresenta una scelta di vita per famiglie che puntano su un'istruzione d'eccellenza. In un periodo in cui l’educazione di qualità diventa un investimento cruciale, la domanda sorge spontanea: vale davvero la pena? Scopriamo insieme i dettagli.

Riporta msn.com: Chanel Totti si è diplomata. «Finalmente», commenta la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, mentre sfoggia con orgoglio la pergamena consegnata nella cerimonia in stile ...

Scrive bigodino.it: Chanel Totti si è diplomata presso l'esclusivo St. Stephen’s School di Roma, un istituto privato in stile americano con retta annuale di circa 28 mila euro, escluse spese extra ...

Come scrive libero.it: La figlia dell'ex capitano della Roma oggi ha ricevuto l'attestato dal scuola internazionale dove studiava. Alla cerimonia presente anche il fratello Cristian.