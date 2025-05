Quando l’arte fa della tragedia un inno alla vita

L'arte trasforma la tragedia in un messaggio di rinascita. Il memoriale di Heysel non è solo un tributo, ma un faro di speranza nel mondo del calcio, segnato da eventi drammatici. Luca Beatrice, con la sua visione, ci invita a guardare oltre il dolore, verso un futuro luminoso. Questo documentario su Sky Arte è un'occasione imperdibile per riflettere sul potere dell'arte di risollevarci e unirci in un abbraccio collettivo.

Heysel probabilmente è un punto di non ritorno della storia del calcio. Abbiamo voluto costruire un memoriale per cercare di togliere l’elemento tragico per parlare di speranza, per parlare di futuro, per parlare di Altrove». Si sono rivelate profetiche le parole di Luca Beatrice, quelle con le quali apre il documentario (visibile anche su Sky Arte) prodotto dallo Juventus Creator Lab a corredo del monumento per i Caduti dell’Heysel - Verso Altrove, appunto - inaugurato negli spazi della Continassa, la casa della Juventus, l’iniziativa più significativa delle tante andate in scena proprio nel giorno dell’anniversario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Quando l’arte fa della tragedia un inno alla vita

"La diversità nell'Arte. Voci, suoni e immagini per parlare di inclusione" a Santeramo in Colle

Dal 23 maggio 2025, Santeramo in Colle ospita il ciclo di incontri “La diversità nell’Arte. Voci, suoni e immagini per parlare di inclusione”.

Cerca Video su questo argomento: Arte Fa Tragedia Inno Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Quando l’arte fa della tragedia un inno alla vita | .it. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L'importanza dell'arte secondo Aristotele: tragedia, commedia e catarsi

Si legge su skuola.net: Per Aristotele l’arte è di vitale importanza. Definizione e confronto tra tragedia e commedia Nella parte di Poetica che ci è rimasta si tratta soltanto della tragedia, che la mette in ...

L'arte e la retorica secondo Aristotele: imitazione, tragedia e persuasione

Secondo skuola.net: Aristotele concepisce l'arte come "imitazione" del verosimile, non della realtà empirica, distinguendola dalla storia che registra solo i fatti. La tragedia, secondo Aristotele, segue le tre ...

Arte e spettacolo, inno alla natura tra le colline del Gavi

Scrive ansa.it: Un'opera d'arte realizzata con travi in legno e vecchie ... una performance che unisce danza, canto e musica, un inno alla spiritualità della natura, 'Care Selve. Florilegio' della danzatrice ...