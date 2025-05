Quando invecchi il comfort è la cosa più importante rivela la star

Brad Pitt, icona senza tempo, dimostra che il comfort è fondamentale anche per le star. In occasione del suo nuovo film F1, sfoggia un look audace in silver con barba lunga, un richiamo nostalgico a un'era d'oro di Hollywood. Mentre Clooney e Pitt si riuniscono sul red carpet, riflettono un trend attuale: l'accettazione del passare del tempo con stile. Un invito a celebrare la bellezza in tutte le sue forme!

Complice il servizio fotografico per promuovere il suo nuovo film F1, Brad Pitt riprende uno dei look che lo ha consacrato re indiscusso dei belli di Hollywood. E a distanza di oltre 25 anni, conquista tutti in tinta silver selvaggia con la barba lunga. George Clooney e Brad Pitt, i due "Wolfs" di Hollywood insieme sul red carpet. Brad Pitt cambia acconciatura a 61 anni. In quasi quarant'anni di carriera, l'attore di C'era una volta a Hollywood, ha attraversato un'avvincente evoluzione stilistica anche sul piano tricologico: dai lunghi capelli biondi di Vento di passioni, passando per la barba folta e i tagli rétro con sfumatura laterale visti in Fury e Bastardi senza gloria.

