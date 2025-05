Quando il romanzo diventa vita | Roberta Recchia e il coraggio di raccontare l’indicibile

Quando la letteratura incontra la vita, nascono riflessioni profonde. Roberta Recchia, nel suo ultimo vodcast "Il piacere della Lettura", affronta il tema del perdono come un'interrogativo esistenziale. La sua narrazione ci invita a esplorare i confini tra realtà e fiction, spingendoci a confrontarci con l'indicibile. In un'epoca in cui le storie plasmano la nostra visione del mondo, il coraggio di raccontare diventa un atto di resistenza. Ti sei mai

Cosa resta di un romanzo dopo aver girato l’ultima pagina? A volte una storia, a volte una voce. Nel caso di Roberta Recchia, resta una domanda. Una di quelle che non si fanno ad alta voce, che mordono nel silenzio: si può perdonare l’imperdonabile? Nel nuovo episodio del vodcast I l piacere della Lettura , la scrittrice si è raccontata con quella delicatezza che ormai la contraddistingue, forte del successo inatteso e clamoroso del suo esordio: Tutta la vita che resta (Rizzoli) - 150.000 copie vendute, tradotto in 17 Paesi, una pioggia di premi. Un esordio che, senza forzature, possiamo definire l’esordio del 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando il romanzo diventa vita: Roberta Recchia e il coraggio di raccontare l’indicibile

Cerca Video su questo argomento: Romanzo Diventa Vita Roberta Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Quando il romanzo diventa vita: Roberta Recchia e il coraggio di raccontare l’indicibile; Fuori – l’inno libero di Mario Martone; Fuori, il nuovo film sulla vita di Goliarda Sapienza che ci porta tra le sbarre di Rebibbia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Quando il romanzo diventa vita: Roberta Recchia e il coraggio di raccontare l’indicibile

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

“Tutta la vita che resta”, il romanzo d’esordio di Roberta Recchia è un caso editoriale

Si legge su libreriamo.it: Il segreto di quella notte diventa un macigno per Miriam fin quando ... emblematico di ciò che si trova nascosto fra le pagine del romanzo d’esordio di Roberta Recchia: “Tutta la vita che resta”.

Tutta la vita che resta

Lo riporta sololibri.net: Roberta Recchia è di Roma ... ma si è sempre dedicata alla scrittura: il suo primo romanzo è intitolato Tutta la vita che resta ed è edito da Rizzoli. Ora è in corso di pubblicazione in ...