Quando il cibo diventa una pratica collettiva un po’ matta contro gli stereotipi e le discriminazioni

Scopri come il cibo diventa un atto di ribellione contro stereotipi e discriminazioni nel nuovo numero di Linkiesta Etc. La cucina, infatti, non è solo un’arte ma anche una pratica collettiva che celebra la diversità. In Austria, l’inserimento di un cuoco in una brigata si trasforma in una sfida culinaria intrigante. Un invito a riflettere su quanto il cibo possa unire o dividere. Non perderti questa lettura avvincente!

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema della Fede. Disponibile nelle edicole di Milano e Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, e ordinabile qui (senza spese di spedizione) In Austria, quando un cuoco entra a far parte di una nuova brigata, lo si mette alla prova offrendogli una panierte Putzfetzen (pezza impanata e fritta). Scherzare sull’importanza della panatura, in un Paese dove la Wiener Schnitzel è pressoché sacra, non è affare da poco. Anche Felix Schellhorn la considera alla stregua di una religione, è la preparazione in cui crede e che più lo rappresenta: «È come fare un bambino, un miracolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Quando il cibo diventa una pratica collettiva un po’ matta, contro gli stereotipi e le discriminazioni

Quando il cibo diventa rifugio, l’approfondimento con Danyla De Vincentiis

Questo venerdì, a Italia Sera, esploriamo il complesso rapporto con il cibo insieme alla dottoressa Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coach.

Cerca Video su questo argomento: Cibo Diventa Pratica Collettiva Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Essere contro | Healthy Boy Band, il collettivo di chef che lotta contro le ingiustizie. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne