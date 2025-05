Quando esce l’episodio 10 della stagione 1 di mobland

L'attesa sta per finire: l’episodio 10 di MobLand arriva questa settimana su Paramount+. La serie, che ha saputo catturare l'attenzione degli amanti del crime drama, esplora le dinamiche complesse della famiglia Harrigan nel cuore pulsante del crimine londinese. Mentre il mondo delle serie tv si arricchisce di storie avvincenti, MobLand promette di lasciare il segno con un finale mozzafiato. Non perdere l’occasione di scoprire come si conclude questa lotta per

La serie crime drama di Paramount+ MobLand si appresta a concludere la prima stagione con l'episodio 10, previsto per questa settimana. La narrazione ha seguito le vicende della famiglia Harrigan nel loro tentativo di dominare il sottobosco criminale di Londra, eliminando ogni forma di opposizione lungo il percorso. Con un cast composto da attori affermati come Helen Mirren, Pierce Brosnan e Tom Hardy, la serie si distingue per le interpretazioni intense e crudi ritratti dei personaggi coinvolti in un mondo violento e senza scrupoli. Data di uscita dell'episodio 10 di mobland stagione 1: l'episodio sarà disponibile su Paramount+ alle 3:00 del mattino (ET) di domenica, 1 giugno.

Kevin cambia idea e uccide rusby in mobland stagione 1 episodio 9

Nel nono episodio di MobLand, Kevin Harrigan affronta una trasformazione drammatica, culminando nell'imprevista uccisione di Rusby.

