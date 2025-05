Quali dazi sono in vigore dopo la sentenza contro Trump

La recente sentenza della Corte del Commercio Internazionale ha scosso il panorama economico statunitense, dichiarando illegittimi alcuni dazi imposti da Trump. In un'epoca in cui i conflitti commerciali sono all'ordine del giorno, questa decisione riaccende il dibattito sui poteri presidenziali e le conseguenze per le aziende americane. Un punto interessante? Le reazioni dei mercati potrebbero influenzare la prossima campagna elettorale, un tema che merita attenzione!

La Corte del Commercio Internazionale ha ritenuto illegittimi alcuni dei dazi introdotti da Donald Trump attraverso poteri straordinari, aprendo un nuovo fronte nella lunga battaglia tra Casa Bianca e sistema giudiziario. Il presidente ha reagito bollando la decisione come "politica" e "orribile", mentre l'amministrazione si è mossa subito per ottenere una sospensiva in attesa dell'appello. Ad oggi restano in vigore i dazi sull'acciaio (25%), sull'alluminio (10%), sulle auto importate (fino al 25%) e quelli contro la Cina basati sul Trade Act del 1974. Sono stati invece annullati i dazi generalizzati del 10%, quelli del 25% su Messico e Canada legati all'immigrazione, e il 20% aggiuntivo contro la Cina per la questione fentanyl.

Dazi, Trump: "Palla nel campo della Cina". Casa Bianca: "Presto primi accordi"

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

