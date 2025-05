Quale sarà la squadra di Papa Leone XIV? Ecco cosa si muove tra i sacri palazzi | le caselle da riempire e i favoriti

La successione di Papa Francesco segna un momento cruciale per la Chiesa cattolica. Con l'arrivo di Leone XIV, i sacri palazzi si animano di trattative e strategie. I favoriti per le cariche chiave stanno già emergendo: chi avrà il potere di influenzare la direzione futura della Chiesa? La curiosità cresce, mentre il mondo osserva come questi cambiamenti possano riflettere le sfide contemporanee della fede. Un tempo di trasformazione che promette colpi di scena e rinnovamento!

Finita la luna di miele papale e fatte tutte le prese di possesso previste, la domanda è una sola: quale sarà la squadra di Leone XIV? Quesito che, dopo la morte di Papa Francesco, angoscia molti cardinali e vescovi della Curia romana, soprattutto quelli legatissimi a Bergoglio, che non hanno ancora l'età per andare in pensione e quindi non hanno una exit strategy politicamente corretta. Prevost, finora, ha ascoltato tanto e non è detto che questo tempo non duri ancora molto. Del resto, l'estate ormai alle porte, con luglio considerato da sempre il mese di vacanza dei pontefici, aiuta il nuovo Papa a prolungare il suo tempo di ascolto in attesa di decidere.

