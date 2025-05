Qualcuno ha hackerato il telefono del capo staff di Donald Trump e si è spacciato per lei per giorni

Un colpo di scena nella politica americana: il telefono di Susie Wiles, capo staff di Donald Trump, è stato hackerato. La prima donna a ricoprire questo ruolo si è trovata nel mirino di un cyber-criminale che ha impersonato la sua identità per giorni, sollevando interrogativi sulla sicurezza digitale in ambienti così delicati. Questo episodio mette in luce l'importanza della protezione dei dati personali, un tema cruciale nell'era dell'informazione. Rimanere vigili è più che mai fondamentale!

Susie Wiles è il capo staff della Casa Bianca. Considerata la più stretta consigliera di Donald Trump, è la prima donna a ricoprire l’incarico. E probabilmente è anche la prima a vedersi hackerato il telefono. Il Federal Bureau of Investigation sta indagando su una serie di messaggi inviati da una persona che si è finta Wiles per settimane. E ha inviato messaggi di testo e telefonato a diversi repubblicani e dirigenti aziendali di rilievo. A parlare della vicenda è stato il Wall Street Journal. Chi è Susie Wiles. Wiles ha comunicato ai suoi collaboratori che il suo telefono è stato hackerato. Le chiamate e i messaggi di testo non provenivano dal suo cellulare ufficiale, ma da quello personale. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Qualcuno ha hackerato il telefono del capo staff di Donald Trump e si è spacciato per lei per giorni

