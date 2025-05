putin pronto a vertice con zelensky e trump se ci saranno progressi nei negoziati a istanbul

Un possibile vertice tra Putin, Zelensky e Trump a Istanbul potrebbe segnare un cambiamento epocale nel conflitto ucraino. La disponibilità del presidente russo a incontrare i suoi omologhi è un segnale di apertura in un contesto internazionale sempre più teso. Raggiungere risultati concreti nei negoziati è fondamentale: sarà interessante vedere se questa dinamica porterà a un reale passo verso la pace o se rimarrà un semplice miraggio.

Il presidente russo Vladimir Putin è pronto ad un vertice con quello ucraino Volodymyr Zelensky e quello americano Donald Trump solo se saranno prima raggiunti "risultati nei negoziati diretti tra le delegazioni" russa e ucraina a Istanbul. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax, rispondendo al ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, secondo il quale la Turchia è pronta ad ospitare un vertice trilaterale. Una delegazione russa partirĂ per Istanbul, dove attenderĂ quella ucraina per la nuova tornata di negoziati diretti proposta da Mosca per lunedì. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass, mentre da Kiev non è arrivata ancora una risposta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net