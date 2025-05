Putin fa sapere le sue condizioni per la pace | Ucraina neutrale e niente più espansionismo della Nato verso oriente

La proposta di Putin per la pace in Ucraina, che implica una neutralità del paese e la fine dell'espansionismo NATO, segna un momento cruciale nel dibattito geopolitico. Questo scenario non solo riaccende le tensioni tra Est e Ovest, ma evidenzia anche un crescente scetticismo verso le alleanze militari tradizionali. La domanda è: fino a dove è disposto ad arrivare l'Occidente per ascoltare queste richieste? Il futuro dell'Europa potrebbe dipendere da questa risposta.

Putin fa sapere come si può facilmente raggiungere la pace. Nei giorni scorsi, secondo quanto diffuso da "Il Fatto Quotidiano", Vladimir Putin, presidente della federazione Russa, ha fatto sapere che la pace si può conquistare facilmente: basta che l'occidente americanocentrico si impegni in.

Putin alle strette, Trump e l'Europa "cattiva", il piano del killer evaso con un permesso (spunta un nuovo video) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Oggi, martedì 13 maggio 2025, iniziamo la giornata con notizie cruciali: Putin alle strette rifiuta una tregua in Ucraina, Trump si confronta con le sfide europee, e un nuovo video riaccende i riflettori su un killer evaso.

