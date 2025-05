Pullman con 55 bambini esce di strada | paura ma nessun ferito

Ieri pomeriggio, un pullman con 55 bambini di 5 e 6 anni ha sbandato in provincia di Como, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Questo episodio sottolinea un crescente allerta sulla sicurezza nei trasporti scolastici, specialmente in aree montane. La bravura degli accompagnatori e l'intervento tempestivo delle autorità hanno evitato il peggio. È fondamentale riflettere sull’importanza di standard di sicurezza rigorosi per tutelare i più piccoli.

Un nuovo episodio di pericolo ha coinvolto una scolaresca ieri pomeriggio, 29 maggio, in provincia di Como. Un pullman che trasportava 55 bambini di 5 e 6 anni insieme ai loro accompagnatori è uscito fuori strada lungo una strada di montagna caratterizzata da tratti ripidi e tornanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pullman con 55 bambini esce di strada: paura ma nessun ferito

