Puff Daddy mi ha infilato la mano sotto il vestito e costretta a un rapporto orale Usava violenza sempre | pesantissime accuse dall’ex assistente in tribunale

Le pesanti accuse che emergono dal processo contro Puff Daddy stanno gettando un’ombra inquietante su un'icona della musica. L'ex assistente ha raccontato episodi di violenza e coercizione che rispecchiano un problema sistemico nel mondo dello spettacolo, dove il potere può trasformarsi in abuso. Questo caso non solo solleva interrogativi sulla responsabilità degli artisti, ma alimenta anche un urgente dibattito sui diritti e la sicurezza delle donne nel settore. La verità deve emergere!

L’ex assistente personale di Puff Daddy, a processo per traffico sessuale e violenza, ha testimoniato che l’ex magnate dell’hip-hop l’ha aggredita sessualmente. Dal racconto pare che il producer l’ha gettata in piscina, le ha rovesciato un secchio di ghiaccio in testa e le ha sbattuto il braccio contro una porta, durante gli otto anni di servizio giorno e notte. La donna ha testimoniato giovedì 29 maggio al processo sotto lo pseudonimo di “Mia”. Ha affermato che l’imputato le ha infilato una mano sotto il vestito, l’ha costretta a praticare sesso orale ed è salito sul suo letto per fare sesso con lei contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy mi ha infilato la mano sotto il vestito e costretta a un rapporto orale. Usava violenza sempre”: pesantissime accuse dall’ex assistente in tribunale

Puff Daddy / P. Diddy affronta accuse che potrebbero costargli l'ergastolo: la sua ex compagna, incinta di nove mesi, depone sul banco dei testimoni

Puff Daddy, noto anche come P Diddy, si trova al centro di un caso giudiziario che potrebbe portarlo a una condanna all'ergastolo.

Cerca Video su questo argomento: Puff Daddy Ha Infilato Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

“Puff Daddy furioso perché stavo con la sua ex Cassie Ventura. 🔗Cosa riportano altre fonti

“Puff Daddy furioso perché stavo con la sua ex Cassie Ventura. È entrato a casa mia con la forza e ha incendiato la mia auto”: al processo c’è Kid Cudi

Riporta ilfattoquotidiano.it: Qualche anno dopo, Puff Daddy si è scusato “per tutto ... Non ha parlato con i giornalisti, quando ha terminato la deposizione, ma si è infilato diretto in macchina.

Puff Daddy, a processo la testimonianza di Kid Cudi

Scrive tg24.sky.it: Il rapper e attore è comparso come testimone nel tribunale di New York dove è in corso il processo per traffico sessuale a carico di Sean “Diddy” Combs, per raccontare la sua relazione con l’ex ...

Puff Daddy, al processo la testimonianza di una dipendente

tg24.sky.it scrive: Nel processo per traffico sessuale e racket in corso a New York, Capricorn Clark ha accusato il rapper e produttore musicale di averla rapita per portarla a casa di Kid Cudi, il cantante con il quale ...