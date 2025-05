Pubblicato il bando per l' assunzione di sei operai forestali per il reparto Carabinieri Biodiversità

È ufficiale: il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio cerca sei operai forestali! In un periodo in cui la sostenibilità ambientale è più che mai al centro del dibattito, questa è un'opportunità imperdibile per chi desidera contribuire attivamente alla tutela del nostro patrimonio naturale. Non solo un lavoro, ma una missione: salvaguardare flora e fauna! Scopri di più nel bando e prepara il tuo futuro green!

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio comunica che sono stati pubblicati sul sito dell’Arma e nei siti dei centri per l’impiego di Arezzo e Forlì i bandi per l’assunzione di operai a tempo indeterminato con profilo professionale idraulico-forestale con le seguenti mansioni: “Autista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Pubblicato il bando per l'assunzione di sei operai forestali per il reparto Carabinieri Biodiversità

