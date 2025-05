Psg Luis Enrique | "Inter? Noi siamo abituati a disputare le finali pronti a qualsiasi tipo di partita"

Mentre il PSG si prepara ad affrontare l'Inter nella finale di Champions League, Luis Enrique ricorda che la pressione è parte del gioco. In un'epoca in cui le squadre cercano costantemente di superarsi, l'allenatore sottolinea l'importanza di essere pronti a qualsiasi tipo di partita. Riuscirà il PSG a dimostrare il suo valore in questa sfida cruciale? La risposta potrebbe riscrivere la storia del calcio europeo.

Alla vigilia della finale di Champions League con l`Inter, l`allenatore del Psg, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Psg Luis Enrique Ampquotinter Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagina 3 | Luis Enrique non ha paura dell'Inter: "Sono tranquillo. Al Psg per vincere la Champions"

Lo riporta tuttosport.com: Così Luis Enrique, tecnico del Psg, alla vigilia della finale di Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi all'Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania). "L'Inter è una squadra un po' ...

Luis Enrique non ha paura dell'Inter: "Sono tranquillo. Al Psg per vincere la Champions"

Riporta tuttosport.com: Il tecnico dei francesi presenta la finale contro i nerazzurri di Simone Inzaghi: ecco le sue parole e quelle del capitano Marquinhos e Dembélé ...

Luis Enrique: «Siamo abituati a disputare le finali. Possiamo scrivere la storia»

Segnala msn.com: Cinque anni dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco (con tanto di gol dell’ex, Coman), il Psg ci riprova. Non sarà facile avere la meglio sull’Inter, che nel suo percorso ...