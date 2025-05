Psg-Inter tridente pesante per Luis Enrique! Un solo dubbio di formazione

Il PSG si prepara a sfidare l'Inter nella finale di Champions League con un tridente d'attacco temibile, pronto a mettere in crisi la difesa avversaria. Luis Enrique, con il suo approccio audace e strategico, non lascia nulla al caso, mostrando una determinazione che rispecchia la crescente competitività del calcio europeo. Un solo dubbio di formazione, ma la sua fiducia nei giocatori chiave potrebbe rivelarsi decisiva. Chi avrà la meglio? La tensione è alle stelle!

Il Psg non mostra assolutamente paura del modo di giocare dell’Inter, Luis Enrique rispetta fedelmente le sue scelte passate. La probabile formazione presenta un solo dubbio per ora. CERTEZZE – Luis Enrique non ha ripensamenti in occasione della finale di Champions League tra Psg e Inter. L’allenatore spagnolo vuole dare fiducia a coloro che hanno portato il club parigino fino alla partita piĂą prestigiosa del panorama calcistico. Dal Brest al Liverpool, per finire con Aston Villa e Arsenal: il percorso del Psg nella seconda parte della Champions League è stato pressochĂ© perfetto. Solo due sconfitte indolore con le inglesi, ma una semifinale giocata e mai messa in pericolo tra andata e ritorno. 🔗 Leggi su Inter-news.it