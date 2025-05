Psg Inter svelato il ‘premio’ in caso di vittoria in Champions | ecco quanto ha stanziato la società

Il PSG e l'Inter si preparano a un duello epico in Champions League e la tensione è palpabile! Ecco il colpo di scena: la società ha previsto un premio straordinario per i giocatori in caso di vittoria. Con la competizione sempre più agguerrita, questo incentivo non solo accende gli animi, ma rappresenta anche una strategia per motivare e unire il team. Chi porterà a casa il trofeo e il bottino? La finale si preannuncia imperdibile!

Psg Inter si avvicina ed ecco che viene svelato il 'premio' per i giocatori in caso di vittoria in Champions League, quanto è stanziato per la finale. Ieri si è concluso un altro allenamento in casa Inter ad Appiano Gentile, ma è stato anche il momento in cui, come da consuetudine, Simone Inzaghi ha parlato al gruppo, motivandolo sugli obiettivi, sul tipo di gara da affrontare, sui pericoli da gestire ma soprattutto sulle armi a disposizione per mettere in difficoltà Luis Enrique. In questi giorni, il tecnico ha insistito molto sul tema dell'autostima, per due ragioni principali: la prima, per scacciare la delusione legata allo scudetto mancato — un colpo che qualcuno nello spogliatoio ha accusato più di altri.