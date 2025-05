Psg Inter spunta il retroscena ad Appiano | il gesto di Inzaghi mentre i calciatori…

Mentre il countdown per PSG-Inter scorre inesorabile, un retroscena emerso da Appiano Gentile accende i riflettori su Simone Inzaghi. Il tecnico, con un gesto simbolico, ha saputo infondere grinta nei suoi giocatori in vista della finale di Champions League. In un momento così cruciale, la coesione del gruppo e le strategie di Inzaghi potrebbero essere la chiave per scrivere la storia. Segnatevi questa data: potrebbe cambiare tutto!

Psg Inter, ecco spuntare il retroscena ad Appiano Gentile, vediamo il gesto di Simone Inzaghi verso la finale, mentre i calciatori .. Psg Inter si avvicina. La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha svelato alcune preziose novità e retroscena su quanto accaduto ieri ad Appiano evrso la finale di Champions League. PSG INTER – «Non è stata una giornata normale: l’appuntamento per l’allenamento era fissato per le 16.30, ma già tra le 14 e le 15 tutti i giocatori erano alla Pinetina. C’era voglia di Inter. C’era anche la necessità di farsi trovare pronti, perché prima della seduta ogni giocatore aveva un programma personalizzato da seguire, tra terapie e massaggi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Psg Inter, spunta il retroscena ad Appiano: il gesto di Inzaghi, mentre i calciatori…

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità

Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Spunta Retroscena Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spunta un gesto di De Laurentiis dopo l'incontro con Conte, il retroscena; Roma, su Ndicka PSG e big spagnole. Maxi offerta da Friedkin per convincere Ranieri; Oaktree Inter spunta il retroscena su quella frase che si è lasciata sfuggire Katherine Ralph al media day; Inzaghi in Arabia, spunta la clamorosa indiscrezione: è successo negli scorsi giorni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Oaktree Inter, spunta il retroscena su quella frase che si è lasciata sfuggire Katherine Ralph al media day

Lo riporta informazione.it: Oaktree Inter, spunta il retroscena su quella frase che si è lasciata sfuggire Katherine Ralph al media day: ecco cos’ha detto Nel corso della conferenza stampa del media day in vista di PSG Inter, il ...

In Italia gufano l’Inter e a Marsiglia il Psg: è caccia di maglie interiste

Come scrive informazione.it: Il prossimo 31 maggio l’Italia si dividerà tra i gufi anti Inter e quelli che tiferanno la Beneamata nella finale di Champions League. A Marsiglia, invece, solo un grido: forza Inter. Boom di vendite ...

Inzaghi in Arabia, spunta la clamorosa indiscrezione: è successo negli scorsi giorni

Secondo spaziointer.it: Le voci di un possibile approdo in Arabia Saudita di Simone Inzaghi si fanno sempre più forti. L'ultima indiscrezione è clamorosa.