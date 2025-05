Psg Inter recupera Kvaratskhelia? Arriva il verdetto da Parigi

Il mondo del calcio è in fermento: PSG e Inter si preparano per la finale di Champions League, e l’incertezza su Kvaratskhelia potrebbe rivelarsi decisiva. Secondo le ultime da Parigi, il talento georgiano sta recuperando, alimentando le speranze dei tifosi. Un calciatore capace di fare la differenza può cambiare le sorti di una partita. Rimanete sintonizzati, perché le emozioni stanno per esplodere!

Psg Inter, recupera Kvaratskhelia per la finale di Champions League? Ecco arrivare il verdetto da Parigi sulle condizioni dell’ex Napoli . Psg Inter si avvicina e, come riportato questa mattina da Tuttosport in edicola, arrivano preziose novità sulle condizioni di Kvaratskhelia. Vediamo un breve passaggio dal noto quotidiano torinese sull’ex Napoli. PSG INTER – «Il gruppo ha effettuato la sessione di allenamento di ieri col sorriso e con tutti gli effettivi. Khvicha Kvaratskhelia, che aveva sofferto di emicrania lo scorso weekend, è tornato a disposizione dell’asturiano. Persino Presnel Kimpembe si è ripreso e sarà della spedizione che partirà stamani per arrivare in Baviera e alloggiare all’Infinity Hotel & Conference Resort, situato a nord della città. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Psg Inter, recupera Kvaratskhelia? Arriva il verdetto da Parigi

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio

L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

Lautaro torna titolare con Thuram: le probabili formazioni della finale PSG-Inter in Champions

Si legge su fanpage.it: Le probabili formazioni di PSG-Inter, la finale di Champions League 2024-2025. Inzaghi ritrova Lautaro e Pavard. Nel PSG Kvaratskhelia torna nel tridente con Dembélé e Doué.

Kvaratskhelia recuperato dal PSG: la probabile formazione per l’Inter

Lo riporta calcio.attualissimo.it: A Kvaratskhelia, come al resto dei suoi compagni di squadra, è stato concesso un periodo di riposo. La squadra è tornata ad allenarsi martedì e l’ex esterno del Napoli è stato incluso nella seduta, ...

PSG Inter, buone notizie per Luis Enrique! Kvaratskhelia recupera per la finale

Scrive informazione.it: PSG Inter, ottime notizie per Luis Enrique che recupera Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è rientrato in gruppo. Cresce l’attesa per la finalissima di Champions League tra PSG e Inter, che si sfidera ...