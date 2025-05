PSG-Inter le statistiche che fanno tremare i nerazzurri in vista della finale di Champions League

La finale di Champions League tra PSG e Inter si avvicina e le statistiche fanno tremare i nerazzurri. Luis Enrique, imbattuto, e i precedenti sfavorevoli delle squadre italiane in Germania creano un clima di tensione. Ma non è solo una questione di numeri: la pressione di Monaco di Baviera potrebbe rivelarsi un fattore decisivo. Gli opposti destini di queste due squadre possono riservare sorprese. Chi avrà la meglio? Scoprilo!

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, statistiche, cabala, corsi e ricorsi fanno tremare il popolo nerazzurro. Dall'imbattibilità di Luis Enrique, ai precedenti italiani in terra tedesca. Fino alla città di Monaco di Baviera.

Inter-Lazio 2-2, le statistiche: bene il possesso! Pochi i tiri decisivi

Nel match tra Inter e Lazio valido per la 37ª giornata di Serie A 2024-2025, il punteggio è 2-2. Una partita combattuta allo “San Siro”, con l’Inter che ha dominato il possesso ma pochi tiri decisivi.

Champions League - Luis Enrique ostenta sicurezza: "Il mio PSG è sereno, contro l'Inter giocherà come sempre. Donnarumma? Fonamentale per noi"

Scrive eurosport.it: CHAMPIONS LEAGUE - Conferenza stampa della vigilia di PSG-Inter, finale della Champions League 2024-2025. Il tecnico dei parigini Luis Enrique si presenta ...

PSG-Inter, Marcus Thuram in esclusiva a TNT: "Tattica? Sì. Ma per vincere una finale serve sempre un pizzico di magia, come fecero Zidane e Messi"

Si legge su eurosport.it: CALCIO, CHAMPIONS LEAGUE - Marcus Thuram ricorda i gol iconici di Zinedine Zidane e Leo Messi nelle finali del 2002 e del 2009, vinte da Real Madrid e Barcellon ...