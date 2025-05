PSG Inter la probabile formazione | l’unico dubbio di Inzaghi alla vigilia

La finale di Champions League tra PSG e Inter si avvicina e l'emozione è palpabile! Con solo un dubbio nell'undici titolare di Inzaghi, tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti pronti a scrivere la storia. In un calcio sempre più spettacolare, quale squadra riuscirà a brillare sotto i riflettori? Non perdere il momento clou della stagione: il sogno europeo è a un passo! Chi porterà a casa il trofeo?

Cresce sempre più l’attesa in vista della finale di Champions League e, con essa, anche la curiosità di scoprire chi saranno i protagonisti dell’ultima grande sfida stagionale. Di seguito la probabile formazione di PSG-Inter messa a punto da Inzaghi. -1 – Aumentano i battiti col trascorrere delle ore. La notte della vigilia di PSG-Inter sarà difficile da trascorre, non solo per chi domani sera scenderà in campo a Monaco di Baviera. Tutti gli amanti del calcio, soprattutto se tifosi parigini o nerazzurri, vivranno le prossime ventiquattr’ore in trepidante attesa della finale di Champions League. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG Inter, la probabile formazione: l’unico dubbio di Inzaghi alla vigilia

