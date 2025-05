PSG-Inter la probabile formazione di Luis Enrique | le ultime dalla rifinitura

Mancano poche ore alla finale di Champions League tra PSG e Inter, un match che promette scintille! Luis Enrique sta ultimando la sua formazione, mentre le aspettative crescono. In un contesto calcistico dove ogni dettaglio conta, la strategia del tecnico spagnolo sarà decisiva. Tieni d'occhio i giovani talenti del PSG, potrebbero sorprendere. L'aria di Monaco è carica di adrenalina e emozione. Chi alzerà il trofeo?

Luis Enrique mette a punto gli ultimi dettagli alla vigilia dell’attesissima finale di Champions League. Ecco la probabile formazione di PSG-Inter, con la rifinitura attualmente in corso. ALLA VIGILIA – Scorrono le lancette verso l’evento calcistico dell’anno: mancano solo poco più di ventiquattro ore alla finale di Champions League. Monaco di Baviera ha iniziato a popolarsi di migliaia di tifosi, che sono impazienti di assistere allo spettacolo di PSG-Inter. Anche le squadre hanno raggiunto la città tedesca e, nello specifico, il palcoscenico in cui domani alle ore 21.00 avrà inizio l’atto finale della competizione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter, la probabile formazione di Luis Enrique: le ultime dalla rifinitura

Inter-Lazio, Baroni ha qualche dubbio in avanti! La probabile formazione

Penultima giornata di Serie A, e la sfida tra Inter e Lazio si preannuncia cruciale per entrambe. Mentre la Lazio lotta per mantenere vive le speranze di Champions League, Simone Inzaghi deve risolvere alcuni dubbi in avanti.

