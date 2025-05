PSG-Inter la conferenza stampa di Inzaghi | Sono fiero di allenare questa squadra| LIVE

Siamo a pochi passi dalla finale di Champions League, e l'emozione si fa palpabile! Simone Inzaghi, con orgoglio, dichiara: “Sono fiero di allenare questa squadra”. La sfida contro il PSG non è solo una partita, ma un'opportunità per dimostrare che il lavoro di squadra e la determinazione possono battere ogni pronostico. Il cuore nerazzurro è pronto a lasciare un segno indelebile nella storia del calcio! Chi vincerà?

Ci siamo per la finalissima di Champions League: le dichiarazioni alla vigilia dell'allenatore nerazzurro Manca ormai poco alla finalissima di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, con la squadra nerazzurra arrivata questa mattina a Monaco di Baviera. Simone Inzaghi in conferenza – Calciomercato.it Vigilia dedicata alle conferenze stampa di rito e alla rifinitura pre gara all'Allianz Arena, con l'allenatore nerazzurro che come di consueto è intervenuto davanti ai microfoni per presentare la grande sfida contro i francesi di Luis Enrique. Finale – "Abbiamo curato ogni particolare nei minimi dettagli, ho tutta la squadra a disposizione e c'è grande fiducia.