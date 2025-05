PSG-Inter Kvaratskhelia soldato in missione per Champions League e Triplete | sarà decisivo in attacco e in difesa

Il trasferimento di Kvicha Kvaratskhelia al PSG è molto più di un semplice rinforzo: è un vero e proprio cambio di paradigma. Questo talento georgiano, con la sua versatilità, potrebbe essere la chiave per il sogno Champions e un possibile triplete. Un attaccante che sa difendere, un soldato in missione, pronto a scrivere la storia del club. L’era Kvaratskhelia è iniziata e promette emozioni indimenticabili!

C`è un Psg prima di Kvicha Kvaratskhelia e c`è un Psg dopo Kvicha Kvaratskhelia. L`arrivo a gennaio del georgiano ha segnato una sorta di spartiacque. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

