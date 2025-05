PSG Inter Inzaghi in conferenza stampa | Stagione molto particolare per questo motivo La differenza rispetto a due anni fa…

In vista della finale di Champions League, Simone Inzaghi ha parlato della sua Inter in conferenza stampa, sottolineando come la squadra sia cresciuta rispetto a due anni fa. "L'esperienza di Istanbul ci ha insegnato molto", ha affermato l'allenatore. Un punto cruciale che fa riflettere: la resilienza e la maturità sono ora armi fondamentali per affrontare il Paris Saint-Germain. La storia si scrive sul campo e quest'anno l'Inter è pronta a scrivere una nuova pagina.

PSG Inter, le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi sulla Finale di Champions PSG Inter, le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi sulla finale di Champions League. CHE INTER HO IN QUESTO MOMENTO? CHE STAGIONE E' STATA? – «Di differente rispetto a 2 anni fa, l'esperienza che ci lascia Istanbul è nella preparazione .

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

