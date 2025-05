PSG-Inter in finale Thuram ritrova Lautaro Martinez | la Champions League passa da loro – CdS

Sabato sera, il palcoscenico di Monaco di Baviera ospiterà una finale che promette spettacolo: PSG contro Inter, con Thuram e Lautaro Martinez protagonisti. In un’epoca in cui le coppie d’attacco sono fondamentali per il successo, l’intesa tra i due attaccanti potrebbe fare la differenza. Con la Champions League in gioco, gli occhi saranno puntati su di loro. Chi riuscirà a brillare e scrivere la storia? La risposta è a pochi passi.

Sabato sera, a Monaco di Baviera, l’Inter scenderà in campo per inseguire il sogno della quarta Champions League della sua storia. E per farlo, potrà contare su una delle coppie d’attacco più affiatate e complementari d’Europa. Come riportato dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez ormai da oltre una settimana si allena in gruppo e tornerà in attacco con Thuram per la finale. RIECCOLI – Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno impresso il proprio marchio su molte delle partite decisive di questa stagione, trascinando l’ Inter con gol, assist e giocate da manuale. Un’intesa nata rapidamente e cresciuta esponenzialmente nel tempo, tanto da superare anche la coppia formata dallo stesso Lautaro e da Romelu Lukaku. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter, in finale Thuram ritrova Lautaro Martinez: la Champions League passa da loro – CdS

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

