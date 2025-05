Psg-Inter il trofeo della Champions League è arrivato a Monaco | la consegna con Iniesta rider VIP

La Champions League sbarca a Monaco con un tocco di magia grazie a FedEx e alla leggenda Andrès Iniesta! Un evento che non solo celebra il trofeo, ma unisce fan e sportivi in un momento indimenticabile. La presenza di Iniesta, simbolo di passione e talento, ricorda quanto il calcio possa avvicinare le persone. Non perdere l'occasione di rivivere queste emozioni e scoprire come lo sport possa ispirare il mondo intero.

FedEx, sponsor ufficiale della UEFA Champions League, ha collaborato con la leggenda Andrès Iniesta, per sorprendere i tifosi presenti a Monaco. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

