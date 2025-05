PSG-Inter Cauet | "Inzaghi fa un calcio diverso Luis Enrique il miglior allenatore passato da Parigi"

Nell'attesa della finalissima tra PSG e Inter, Benoit Cauet rivela un retroscena interessante: "Inzaghi fa un calcio diverso rispetto a Luis Enrique, il miglior allenatore mai visto a Parigi". Con i tifosi che seguono con trepidazione l'evoluzione del gioco, questa sfida si preannuncia non solo come un confronto tra club, ma anche come un duello di filosofie calcistiche. Chi avrà la meglio? Un finale che promette emozioni forti!

L`ex centrocampista di Inter e Paris Saint Germain, Benoit Cauet, ha concesso un`intervista esclusiva a Goal.com in cui ha presentato la finalissima. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Benoit Cauet, ex centrocampista di Inter e PSG, ha condiviso le sue emozioni riguardo alla finale di Champions League tra le due squadre.

