PSG Inter arriva la spinta di Zhang | Tutti insieme! Per il nostro colore – FOTO

La finale PSG-Inter si avvicina e l’ex presidente Zhang lancia un appello emozionante: «Tutti insieme! Per il nostro colore». In un momento in cui la passione per il calcio unisce tifosi e squadre, il supporto di Zhang ricorda quanto sia cruciale la sinergia tra club e supporter. Un manto di affetto che può fare la differenza sul campo. Sarà l’Inter a portare a casa la vittoria? L’attesa è palpabile!

PSG Inter, arriva la spinta di Zhang: «Tutti insieme! Per il nostro colore» Il messaggio dell’ex presidente nerazzurro. L’ex presidente Steven Zhang ha espresso il suo sostegno all ‘Inter in vista della finale di domani contro il PSG. Attraverso un post sui social, ha condiviso una foto dell’esultanza di squadra dei ragazzi guidati da Inzaghi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Steven Zhang (@stevenzhang91) IL MESSAGGIO DI ZHANG- Tutti Insieme! Per il nostro colore e per i nostri giocatori. Ci ho sempre creduto. Forza Ragazz I QUOTE PSG INTER – Il momento della verità è arrivato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, arriva la spinta di Zhang: «Tutti insieme! Per il nostro colore» – FOTO

