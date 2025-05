Psg in finale di Champions League con 5 sconfitte! Inter altra storia

La finale di Champions League tra PSG e Inter rappresenta un crocevia cruciale per entrambe le squadre. Da una parte, i parigini, con ben cinque sconfitte nel loro cammino, sfidano il destino e dimostrano che anche le avversità possono trasformarsi in opportunità . Dall’altra, Simone Inzaghi cerca il riscatto per una stagione altalenante. Questo incontro non è solo una partita, ma una lezione di resilienza nel mondo del calcio. Chi avrà la meglio?

La finale tra Psg e Inter vale una stagione intera per Simone Inzaghi e i suoi calciatori. Dall'altra parte i parigini arrivano con un percorso insolito: tante le sconfitte nella fase iniziale della competizione. FORTUNA O NO? – Domani, 31 maggio 2025, Psg e Inter si affronteranno nella finale di Champions League a Monaco di Baviera. Le due squadre arrivano da percorsi completamente differenti, quello dei parigini più complicato. Non per le avversari superate, anche perché l'Inter ha battuto sia Bayern Monaco che Barcellona. Le difficoltà riguardano il periodo tra ottobre e novembre della squadra di Luis Enrique, che ha rischiato anche l'eliminazione nella prima fase della competizione.

