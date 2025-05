PSG i ventidue convocati di Luis Enrique per la finale di Champions League contro l’Inter

Il PSG è pronto a scrivere la storia: con una rosa al completo, tra cui l’infortunato Kimpembe, la squadra di Luis Enrique si prepara per la finalissima di Champions League contro l'Inter. Questo incontro non è solo una sfida per il trofeo, ma rappresenta anche il culmine di un trend di crescita nel panorama calcistico europeo. Riusciranno i parigini a rompere il loro lungo digiuno di successi in Europa? L'attesa è palpabile!

Il PSG di Luis Enrique ha appena comunicato la lista ufficiale dei ventidue giocatori convocati per la finale di UEFA Champions League 2024-2025 a Monaco. Presente tutta la rosa contro l’Inter, compreso l’infortunato Kimpembe. TUTTI CONVOCATI – ll Paris Saint-Germain si prepara a scendere in campo tra meno di 48 ore contro l’Inter nella finale di UEFA Champions League. Per la sfida della Munich Football Arena, come consueto, ecco la lista dei ventidue convocati ufficiali dei parigini. PSG, i convocati di Luis Enrique contro l’Inter. Portieri: Donnarumma, Safonov, Arnau Tenas; Difensori: Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Beraldo, Pacho; Centrocampisti: Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery, Mayulu, Joao Neves; Attaccanti: Dembèlè, Douè, Kvaratskhelia, Lee Kang-in, Barcola, Mbaye. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG, i ventidue convocati di Luis Enrique per la finale di Champions League contro l’Inter

