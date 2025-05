Psg Dembélé | "Pallone d'Oro? Ci penso ma non conta L'Inter merita la finale può farci male"

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Ousmane Dembélé ha acceso i riflettori su un tema che appassiona il calcio: la pressione delle grandi occasioni. "Il Pallone d'Oro? Ci penso, ma non conta. L'Inter merita la finale e può farci male", ha affermato. Questo mette in evidenza non solo le sfide personali, ma anche l'importanza del lavoro di squadra, un elemento cruciale in un torneo così prestigioso. Chi avrà la meglio?

L’Inter non ci crede, doppia batosta prima della finale

Prima della tanto attesa finale di Champions League, l'Inter si trova ad affrontare una doppia batosta che mette a dura prova il suo cammino.