Pruzzo benedice Allegri al Milan | È un usato sicuro rossoneri tra le prime tre!

Roberto Pruzzo, leggendario attaccante, ha espresso il suo endorsement per Massimiliano Allegri al Milan, sottolineando che l’ex CT rappresenta un "usato sicuro" per i rossoneri. Con Allegri in panchina, le ambizioni di tornare tra le prime tre della Serie A si fanno più concrete. In un calcio sempre più competitivo, la stabilità è la chiave del successo. Il ritorno del tecnico potrebbe segnare una nuova era per il Milan!

L'ex calciatore, Roberto Pruzzo, intervistato dai microfoni di Radio Radio, ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pruzzo “benedice” Allegri al Milan: “È un usato sicuro, rossoneri tra le prime tre!”

