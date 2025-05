Provaglio d’Iseo omicidio di Roberto Cominelli a Capodanno | indagati altri cinque giovani due sono minorenni

La tragica notte di Capodanno a Provaglio d'Iseo scuote l'Italia: l'omicidio di Roberto Cominelli ha rivelato un dramma più ampio che coinvolge non solo un giovane barista, ma anche altri cinque ragazzi, due dei quali minorenni. Questo è un segnale inquietante di come la violenza giovanile stia emergendo come una preoccupazione sociale crescente. Riflessioni urgenti su educazione e prevenzione sono più necessarie che mai.

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Non solo Matias Pascual, il barista diciannovenne italoargentino di Prevalle, in carcere a Bergamo da Capodanno per l’omicidio di Roberto Comelli. Altri ragazzi sono indagati per l’omicidio del quarantaduenne ammazzato la notte del Primo gennaio con una coltellata al cuore mentre tentava di entrare, non voluto, a una festa privata nella sala del Centro anziani. Provaglio d’Iseo, l’omicidio di Roberto Comelli. Increduli al bar Lovely: “Matias un bravo ragazzo. Non lo abbandoneremo” Sono cinque giovani che erano presenti al veglione– due diciassettenni, uno di 19 anni e due di venti – accusati di concorso morale nell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Provaglio d’Iseo, omicidio di Roberto Cominelli a Capodanno: indagati altri cinque giovani, due sono minorenni

