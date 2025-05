Prova del frumento a Roncole un centinaio di imprenditori agricoli

A Roncole Verdi, oltre un centinaio di imprenditori agricoli si è riunito per la tradizionale prova del frumento, una tappa fondamentale per capire le varietà più adatte alle sfide climatiche attuali. Questo incontro non solo celebra il legame tra agricoltura e territorio, ma sottolinea anche l'importanza di innovazione e sostenibilità nel settore. Scoprire quali grani prosperano potrebbe cambiare il volto della nostra tavola!

L'appuntamento dei campi prova del frumento, organizzato dal Consorzio Agrario di Parma all'azienda Le Piacentine di Roncole Verdi a Busseto, ha consentito ad un centinaio di agricoltori del territorio di approfondire la qualità stagionale dei grani duri e teneri grazie alle prove varietali.

Demo Frumento 2022 il 26 Maggio a Roncole

Riporta parmatoday.it: il consolidato appuntamento con “Demo Frumento 2022”, ovvero la presentazione pubblica dell’insieme delle numerose dimostrazioni in campo mostra con visita e approfondimenti guidati alle aree ...