Follonica si trova al centro di un'inquietante operazione della Guardia di Finanza: 420mila euro e una villa da sogno sequestrati a un gruppo coinvolto in prostituzione, traffico di droga e matrimoni combinati. Questa vicenda non è solo un caso isolato, ma riflette un trend allarmante di illegalità che minaccia la sicurezza delle nostre comunità . Scopriremo insieme come queste attività possano influenzare la vita quotidiana e la percezione di una cittadina storicamente tranquilla.

Follonica (Grosseto), 30 maggio 2025 – Dopo una sentenza di condanna emessa dal tribunale di Grosseto nei confronti di quattro persone coinvolte in varie attività illecite, la guardia di finanza di Follonica ha confiscato in via definitiva oltre 420mila euro e una villa situata in uno dei quartieri più esclusivi della città . Le indagini, svolte congiuntamente dalla guardia di Finanza e dai carabinieri, hanno portato alla scoperta di un’organizzazione criminale dedita allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione, attiva tra Follonica e Grosseto. Già nel marzo 2021, grazie alle prove raccolte, il gip del tribunale di Grosseto aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare per tre persone, tra cui una coppia molto conosciuta in città . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prostituzione, droga e matrimoni combinati: confiscati 420mila euro e una villa di lusso

