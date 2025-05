Proseguono le ricerche lungo il corso dell' Adige di Clara Rossignoli

Le ricerche di Clara Rossignoli lungo il corso dell'Adige continuano a tenere alta l'attenzione della comunità. Scomparsa l'11 aprile, la sua vicenda si inserisce in un crescente allarme sociale per le persone scomparse in Italia, un fenomeno che merita una riflessione profonda. Ogni giorno senza notizie diventa un nodo al cuore, spingendoci a chiederci: quanto conosciamo davvero chi ci circonda? La speranza è che la verità emerga presto.

Le ricerche di Clara Rossignoli sono ripartite anche nella tarda mattinata di venerdì 30 maggio, dopo essere riprese il 29 maggio. La donna risultava scomparsa l'11 aprile e la denuncia era stata presentata il 14, ma l'ipotesi è che di lei si siano perse le tracce già il giorno 8, quando la.

