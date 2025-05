Prosegue La danza che muove è primavera

La danza che muove è primavera continua a trasformare Arezzo in un palcoscenico vivente! Fino al 30 maggio 2025, il circo contemporaneo e la danza invadono i quartieri, promuovendo un'arte accessibile a tutti. Questo evento non solo ravviva gli spazi pubblici, ma risponde anche a un desiderio crescente di comunità e cultura condivisa, proprio nei luoghi della quotidianità. Non perdere l’occasione di vivere la magia!

Arezzo, 30 maggio 2025 – Prosegue La danza che muove è primavera, gli interventi performativi che per il secondo anno portano la danza e il circo contemporaneo nei quartieri di arezzo creando momenti di incontro e condivisione nei luoghi della quotidianità. una programmazione a cura sosta palmizi con il contributo di mic, regione toscana, comune di arezzo, fondazione guido d'arezzo, fondazione cr firenze, in collaborazione con oxfam italia, comuni talenti, ic francesco severi, cas tortaia e bar mengo 2.0. Ultimo appuntamento per la primavera 2025 è previsto per sabato 7 giugno nel quartiere Tortaia, con lo spettacolo di circo contemporaneo BAUCI – Circo delle città invisibili della compagnia Quattrox4 con la regia di Clara Storti, un'azione performativa itinerante e partecipativa che, ispirandosi all'opera di Italo Calvino, trasforma lo spazio urbano in un luogo immaginifico e poetico in cui il pubblico è chiamato a costruire lo spazio scenico insieme agli artisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prosegue «La danza che muove è primavera»

