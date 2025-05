Pronostico Shelton-Gigante | il sogno finisce al terzo turno

Il sogno di Matteo Gigante al Roland Garros si ferma al terzo turno, dopo un match intenso contro Shelton. Nonostante la sconfitta, il giovane italiano ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per emergere nel circuito. La vittoria su Tsitsipas ha acceso i riflettori su di lui, portando a una riflessione più ampia sul futuro del tennis italiano, sempre più ricco di talenti. Chi sarà il prossimo grande campione?

