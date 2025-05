Pronostico Fenerbahçe-Konyaspor | vittoria amara per Mourinho

Sabato alle 15:00 si accende il confronto tra Fenerbahçe e Konyaspor, un match che potrebbe riscrivere le sorti della Super Lig. Dopo la sorprendente sconfitta contro l'Hatayspor, i ragazzi di Mourinho devono rialzarsi in un campionato sempre più competitivo. L'allenatore portoghese, noto per le sue strategie spiazzanti, ha una chance d'oro per dimostrare il suo valore. Riuscirà a trasformare la delusione in vittoria? Il fattore casa sarà decisivo

Fenerbahçe-Konyaspor è una partita valida per la trentottesima giornata di Super Lig e si gioca sabato alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta patita lunedì dal Fenerbahçe nel penultimo turno della Super Lig era per certi versi prevedibile. Gli uomini di José Mourinho sono caduti in casa dell'Hatayspor, rimediando ben quattro gol (è finita 4-2, con i gialloblù in dieci da fine primo tempo per l'espulsione di Muldur). Un crollo fisiologico dopo la fine della corsa al titolo con due giornate di anticipo: anche quest'anno il Fenerbahçe ha dovuto leggere la targa degli odiati cugini del Galatasaray, che hanno vinto aritmeticamente il campionato già due settimane fa.

